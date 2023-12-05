Al Jazeera сообщил о 349 убитых и более 750 раненых палестинцев за два дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение одной из самых мощных воздушных, наземных и морских бомбардировок сектора Газа, в результате чего за два минувших дня, воскресенье и понедельник, по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения.