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Al Jazeera сообщил о 349 убитых и более 750 раненых палестинцев за два дня

Al Jazeera сообщил о 349 убитых и более 750 раненых палестинцев за два дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение одной из самых мощных воздушных, наземных и морских бомбардировок сектора Газа, в результате чего за два минувших дня, воскресенье и понедельник, по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения.

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Комментарии
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Константин Белимов
Что же эти жидяры так ненавидят фашистов если фашисты их братья? Дикари полные, жидяры =фашисты!
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