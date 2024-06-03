В захваченном арендаторами екатеринбургском сквере начали уничтожать деревья

Что хотят устроить на месте уютного зелёного уголка, пока неизвестноВ Екатеринбурге арендатор, незаконно огородивший сквер у дома Малахова на улице Луначарского, начал тайно уничтожать деревья, сообщает близкий к городской администрации Telegram-канал "Екатеринбург Главное".
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