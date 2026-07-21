Водитель может не носить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если у него есть этот документ в электронном виде.
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Водитель может не носить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если у него есть этот документ в электронном виде.