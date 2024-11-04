Срочно! Враг совсем близко – ВСУ готовы к мощному удару: последние новости с фронта

▪️ В течение ночи ВС РФ использовали ударные БПЛА «Герань» для атак на Киевскую область, а также на Измаил и Болградский район Одесской области, включая Харьковскую, Полтавскую, Житомирскую, Кировоградскую, Сумскую и Черкасскую области.