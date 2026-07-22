Путин отказался от территориальных уступок — Bloomberg

Москва больше не рассматривает вариант возврата находящихся под контролем ВС РФ районов Сумской и Харьковской областей и намерена сохранить их как «буферную зону», поскольку прежние неформальные договорённости после саммита на Аляске утратили силу.
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