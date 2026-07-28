Спотовая торговля биткоином резко сократилась, но инвесторы продолжают выводить монеты с бирж

Активность на спотовом рынке Bitcoin заметно ослабла. По сравнению с максимумами конца 2024 года объем торгов сократился более чем на 75%, достигнув минимальных значений со времен медвежьего рынка 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии