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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • anna_n8mailru Надежда Антошкина
    А что бы не было подобного, нужно следить за своим участком. Во время выдёргивать выросшие веточки мяты и сушить их д...Дачникам назвали ...
  • Иван Ураганов
    Я ее к концу сезона обрываю и сушу,зимой опять же добавляю в чай.Так,что разрастись сильно не успевает.Дачникам назвали ...
  • Сергей Рубцовск
    Посадил маленький росток мяты за забором огорода, через два сезона кое как её выкорчевал, сплошной ковер 2х3 метра и ...Дачникам назвали ...

Некоторых россиянок предложили собеседовать перед замужеством. Дело в выборе жениха

Некоторых россиянок предложили собеседовать перед замужеством. Дело в выборе жениха

Россиянок, которые собираются выйти замуж за иностранца, нужно предварительно собеседовать. Такую меру предложил член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов, чтобы бороться с фиктивными браками.

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