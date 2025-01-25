Некоторых россиянок предложили собеседовать перед замужеством. Дело в выборе жениха

Россиянок, которые собираются выйти замуж за иностранца, нужно предварительно собеседовать. Такую меру предложил член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов, чтобы бороться с фиктивными браками.
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