Липецкая область вошла в топ-10 по применению пестицидов – Россельхознадзор

По данным Россельхознадзора, Липецкая область вошла в число лидеров по применению пестицидов в сельском хозяйствеПо данным Россельхознадзора, за третий квартал 2024 года самые значительные объемы применения пестицидов были зафиксированы в нескольких ключевых регионах России.
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