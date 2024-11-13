Липецкая область вошла в топ-10 по применению пестицидов – Россельхознадзор

По данным Россельхознадзора, Липецкая область вошла в число лидеров по применению пестицидов в сельском хозяйствеПо данным Россельхознадзора, за третий квартал 2024 года самые значительные объемы применения пестицидов были зафиксированы в нескольких ключевых регионах России.