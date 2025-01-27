Почти 90% иркутян поддержали идею возврата профобразования для старшеклассников

В Иркутске наблюдается значительная поддержка идеи возвращения бесплатного начального профессионального образования в школы: 86% местных жителей поддерживают эту инициативу, особенно активно — люди старше 45 лет.
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