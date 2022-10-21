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«МЮ» отстранил Роналду, Абаскаль и Федотов дисквалифицированы, ФИФА просят забанить Иран, победы «Барсы» и «Зенита», Путин наградил Аркадия Ротенберга за популяризацию спорта и другие новости

1. «МЮ» отстранил Криштиану – в заявке на матч с «Челси» его не будет. Более того, в ближайшее время португалец будет тренироваться отдельно от команды.

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