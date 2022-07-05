Парламентская газета

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Минтранс запустит первый беспилотный грузовик в 2023-м году

Минтранс запустит первый беспилотный грузовик в 2023-м году

В России планируют запустить беспилотный логистический коридор «Москва-Санкт-Петербург» в 2023 году. По словам замминистра транспорта Дмитрия Баканова, по этому маршруту пойдет первый грузовой автомобиль с системой автоматического управления.

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