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  • Александр
    В десятикратном размере по Киеву, и тем же самым.Вооруженное проти...
  • федор
    Образование рогулей и стукачей , ничего нового.Привыкшие «стучат...
  • Влад Владимиров
    Долбить этих тупых хохлов там надо бы, блин, повсеместно... Иначе же до них не доходит ничего, если тут говорить чес...Армия России удар...

Привыкшие «стучать»: украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ

Привыкшие «стучать»: украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ

Привыкшие «стучать»: украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ Ольга ВайленкоВ недавних событиях на территории Украины выделяется уникальный инцидент, который вызвал широкий резонанс в украинском обществе.

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Комментарии
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федор
Образование рогулей и стукачей , ничего нового.
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