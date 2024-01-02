Привыкшие «стучать»: украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ Ольга ВайленкоВ недавних событиях на территории Украины выделяется уникальный инцидент, который вызвал широкий резонанс в украинском обществе.
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