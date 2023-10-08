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Эстония обвинила Россию в «вероятной» поддержке нападения ХАМАС на Израиль

Эстония обвинила Россию в «вероятной» поддержке нападения ХАМАС на Израиль

Массированная атака ХАМАС на Израиль могла быть осуществлена при поддержке России, заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, 7 октября сообщение опубликовано на странице политика в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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