Эстония обвинила Россию в «вероятной» поддержке нападения ХАМАС на Израиль

Массированная атака ХАМАС на Израиль могла быть осуществлена при поддержке России, заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, 7 октября сообщение опубликовано на странице политика в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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