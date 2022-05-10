ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Малкин обошел Ягра, Канада включила динамовца в заявку на ЧМ-2022, Моуринью проиграл на глазах у Кокорина

Малкин обошел Ягра, Канада включила динамовца в заявку на ЧМ-2022, Моуринью проиграл на глазах у Кокорина

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Малкин, Кузнецов и Ничушкин забили в Кубке Стэнли, Тренин оформил дубль В ночь на вторник по московскому времени прошли четвертые матчи в четырех сериях стартового раунда плей-офф НХЛ.

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