Малкин обошел Ягра, Канада включила динамовца в заявку на ЧМ-2022, Моуринью проиграл на глазах у Кокорина

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Малкин, Кузнецов и Ничушкин забили в Кубке Стэнли, Тренин оформил дубль В ночь на вторник по московскому времени прошли четвертые матчи в четырех сериях стартового раунда плей-офф НХЛ.