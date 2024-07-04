Половина россиян взяли своих домашних питомцев с улицы и из приюта

Почти половина — 45% — владельцев домашних питомцев взяли себе бездомных животных. Такие результаты показало совместное исследование образовательной платформы "Нетология", фонда помощи бездомным животным "Ника" и бренда "Четыре лапы", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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