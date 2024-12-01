Фитнес-трекеры Fitbit помогли ученым предугадать перепады настроения при «биполярке»

Исследование, проведенное в Brigham and Women’s Hospital, продемонстрировало, как фитнес-трекеры Fitbit могут стать важным инструментом для прогнозирования перепадов настроения у людей с биполярным расстройством (БР).
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