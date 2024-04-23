Мадуро осудил выделение американской помощи Украине, Израилю и Тайваню

Соединенные Штаты согласовали выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это решение раскритиковал президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.
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