Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Виталий Кирпиченко

Самосуд -- наиболее правильнаЯ и справедливая мера наказания. Это было в незапамятные времена, это встречается и сейчас. Посмотреть американские ковбойские фильмы -- зарядиться гневом к преступнику и казнить его. Живёт в человеке природная жажда к справедливости.