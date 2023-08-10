Горячий привет виновнику торжества! В Российских СМИ стали мелькать сообщения, из разных уголков страны о том, что люди (стихийная толпа) принялись карать пойманных преступников (поджигателей, убийц, пе_дофилов и проч.
Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны
Комментарии
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Varshavskiy Иващенко
Где пойман,там и суд ему!
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14 час.
VИ
Varshavskiy Иващенко
Линч был неглупым мужиком.
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Самосуд -- наиболее правильнаЯ и справедливая мера наказания. Это было в незапамятные времена, это встречается и сейчас. Посмотреть американские ковбойские фильмы -- зарядиться гневом к преступнику и казнить его. Живёт в человеке природная жажда к справедливости.
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11 час.
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