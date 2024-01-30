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Военкоров могут наделить статусом ветеранов боевых действий

Военкоров могут наделить статусом ветеранов боевых действий

В Госдуму на рассмотрение планируется внести законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий военных корреспондентов, работавших в зоне специальной военной операции, – сообщает во вторник, 30 января, ТАСС.

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