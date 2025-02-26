Кому пересчитают платежи за электроэнергию в Челябинской области

В правительстве утвердили новые тарифы.Жителям Южного Урала, чьи дома не подключены к газовому отоплению, включая участников садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), произведут перерасчёт платы за электроэнергию в рамках отопительного сезона — с октября по май.