К 90-летию со дня рождения Валерия Легасова

Валерий Алексеевич Легасов оставил яркий след в истории отечественной науки и атомной энергетики. Его участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и вклад в развитие химии соединений благородных газов трудно переоценить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк Вячеслав Си...
- История 52-го дра...
- Детский писатель ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым