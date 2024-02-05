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Ветераны РФ штурмуют Авдеевку с «Путиным»: Запад подтвердил продвижение россиян, последние новости СВО

Ветераны РФ штурмуют Авдеевку с «Путиным»: Запад подтвердил продвижение россиян, последние новости СВО

Ветераны РФ штурмуют Авдеевку с «Путиным»: Запад подтвердил продвижение россиян, последние новости СВО Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Института изучения войны (ISW) сообщили о значительном преуспевании Российских Вооруженных Сил в районе Авдеевки, основываясь на анализе снимков, полученных спутниками.

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