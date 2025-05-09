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Петербургский дневник

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Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, отметив их особую силу

Карин Кнайсль поздравила россиян с Днем Победы, отметив их особую силу

Она особо выделила умение россиян прощать и двигаться дальше Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль адресовала россиянам поздравления с Днем Победы, опубликовав свое обращение в Telegram-канале.

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