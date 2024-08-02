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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков о Кузнецове в СКА: «Он был востребован в НХЛ. Просто выбрал материальное обеспечение»

32-летний нападающий подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года.  «Здесь нет речи о том, рано или поздно вернулся Кузнецов.

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