Дорогие мои, на Руси мужика без бороды было видеть также дико, как и женщину с бородой.С безбородыми мужчинами старались не заключать договоров, поскольку считалось, что у них не только «женоликая» внешность, но и образ мышления подобен женскому.
Зачем мужчине борода?
Комментарии
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Александр Николаевич
Борода издревле являлась гордостью настоящего мужчины и служила символом социального доминирования и мужественности.
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15 час.
Геннадий Свешников
Носите бороду на здоровье,там на передовой мужество проявляется без бороды,а бородатым, только приходится тихо ухмыляться в бороду ,героизму парней❗👍👁️🥁🪗🎻🎺
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1 час.
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