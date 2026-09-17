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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик об игре Адейеми: «Он будет прогрессировать – у него огромный потенциал и невероятная скорость. Кариму пришлось непросто в Германии, ему нужно адаптироваться к стилю «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился мнением об игре Карима Адейеми . Форвард каталонского клуба сделал результативную передачу в матче Ла Лиги против «Расинга» (7:2).

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