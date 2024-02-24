Издревле наши предки знали что каждая буква, каждый звук, каждое слово имеет свой образ. Поэтому к выбору имени подходили очень ответственно.
"АЗ" или "Я" -ЙА
Комментарии
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Александр
Редкостный бред.
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15 час.
Татьяна Кибишева
Нет, уважаемый, это не бред, это действительно так если знать, что 7000 лет назад наша азбука состояла из 134 букв и звуков, имеющих определенное значение, то стоит задуматься кому и зачем так понадобилось кастрировать наш духовный славянский язык!!!!
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14 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Татьяна. Всё верно Вы говорите, только, думаю, не о буквах речь, а об "Издревле наши предки знали что каждая буква, каждый звук, каждое слово имеет свой образ"- Человек мыслит ОБРАЗАМИ, которые пытается передать с помощью звуков, которые выражены в буквах. Наш язык еще сохраняет образность, в отличии от других языков. Здесь может следует так же сказать, что может быть Человечество специально было лишено возможности телепатии, что с одной стороны разделило людей, а с другой дало возможность объединения через трудности общения. Не зря Дельфийский Мудрец славянское Аз Есмь выразил как "Познай себя самого." Всего доброго.
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13 час.
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