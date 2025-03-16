«Коалиция желающих» готова ввести на Украину более 10 тысяч миротворцев

В ходе виртуального субботнего саммита, проходившего под руководством британского премьера Стармера, лидеры ряда европейских стран обсудили планы по созданию миротворческих сил на Украине численностью более 10 000 человек.
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