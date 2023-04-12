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Замглавы МИД Рябков допустил, что утечка секретных документов Пентагона является вбросом с целью введения в заблуждение России

Замглавы МИД Рябков допустил, что утечка секретных документов Пентагона является вбросом с целью введения в заблуждение России

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Рябков допустил, что произошедшая некоторое время назад утечка секретной документации министерства обороны Соединенных Штатов является вбросом с целью введения в заблуждение Москвы.

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