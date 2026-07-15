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Татар-информ

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В Татарстане 15 участников ОПГ осудили за незаконную банковскую деятельность

В Татарстане 15 участников ОПГ осудили за незаконную банковскую деятельность

В Татарстане 15 участников ОПГ осудили за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает прокуратура РТ, с января 2018 по июль 2020 года они создали не менее 48 фирм, из которых 20 были оформлены на подставных лиц.

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