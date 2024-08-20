Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Министерство иностранных дел Азербайджана объявило, что подало официальную заявку на вступление в группу БРИКС, которая представляет 45% населения мира и включает арабские страны, а также крупнейшие мировые экономики.
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