Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Эльвира Оберг пропустит гонку преследования на чемпионате мира-2023 из-за недомогания

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг из-за недомогания не выступит в гонке преследования на чемпионате мира в Оберхофе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх