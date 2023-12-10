Global Look Prees/ ZUMAPRESS.com/Pavlo Bagmut Запад, по сути, узаконил терроризм. И именно с его помощью Украина превратилась в террористическое государство наподобие запрещенного ИГИЛ*, которое гордится своими варварскими преступлениями.
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