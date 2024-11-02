Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что у лондонцев нет потерь перед игрой с «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ, если не считать арендованного у «МЮ» Джейдона СанчоГлавный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что у лондонцев нет потерь перед игрой с «Манчестер Юнайтед» в 10-м туре АПЛ, если не считать арендованного у «МЮ» Джейдона Санчо24-летний англичанин не сможет принять участие в матче, так как по регламенту АПЛ футболист не может играть против клуба, с которым он связан контрактом.