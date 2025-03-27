Посол РФ в США сосредоточится на восстановлении дипмиссии — Захарова

Работа российского посольства в США, которая долгое время оставалась заблокированной прежним американским руководством, должна быть восстановлена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта в интервью РИА Новости.
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