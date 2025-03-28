Сделка для Басова – дело для Мельниченко?

Как передает корреспондент УтроNews, суд арестовал фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями - офшорного олигарха Вадима Мошковича и его верного капитана, бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.
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