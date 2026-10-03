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Царьград

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Минобороны: ПВО сбили 244 украинских БПЛА 3 октября

Минобороны: ПВО сбили 244 украинских БПЛА 3 октября

3 октября силы ПВО сбили 244 украинских БПЛА над российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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