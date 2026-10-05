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Царьград

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СК возбудил дело после избиения детей-аутистов в лагере Сызрани

СК возбудил дело после избиения детей-аутистов в лагере Сызрани

Следственный комитет начал расследование после появления в соцсетях видео, где работник сызранского лагеря применяет силу к двум воспитанникам с расстройством аутистического спектра.

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