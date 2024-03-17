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Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре

Здание с тремя избирательными участками повреждено после атаки БПЛА в Энергодаре

В результате атаки украинских беспилотников в Энергодаре повреждения получило здание, где в предыдущие дни находилось три избирательных участка — №534, №535 и №536, сообщили в избирательной комиссии Запорожской области.

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