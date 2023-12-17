Сколько будет спать “русский медведь”: Армения оказалась самым успешным русофобским проектом Запада

Михаил Звинчук из проекта “Рыбарь” прокомментировал перспективу русско-армянских отношений в свете поведения официального ЕреванаОснователь и руководитель "Рыбаря” Михаил Звинчук рассказал в интервью для Alpha News, что Армения является “самым успешным проектом по культивированию русофобии”.
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