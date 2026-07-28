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Жителям Владивостока советуют не строить планов на август: синоптики объяснили почему

Жителям Владивостока советуют не строить планов на август: синоптики объяснили почему

Жителям Владивостока советуют внимательнее подходить к планированию отдыха и поездок в августе. Синоптики предупреждают: последний месяц лета может оказаться крайне переменчивым, а привычные планы на пляжный сезон способна нарушить нестабильная погода.

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