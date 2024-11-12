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Царьград

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Польза и риски завтрака: как утренний приём пищи влияет на наш вес?

Польза и риски завтрака: как утренний приём пищи влияет на наш вес?

Эксперт Дробышева объясняет, как завтрак влияет на энергию и вес. Исследования показывают: пропуск завтрака может снизить калории, но при отсутствии голода завтракать не обязательно.

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