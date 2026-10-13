Кения или Танзания: как выбрать первое сафари без иллюзий и разочарований

Когда речь заходит о первом африканском сафари, воображение сразу рисует одну и ту же картину: золотистая саванна до горизонта, силуэты жирафов на фоне заката, львы, лениво развалившиеся в тени акации, и уютный лодж, где утренний кофе подают под аккомпанемент далёкого рычания.
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