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Энциклопедия географа

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Кения или Танзания: как выбрать первое сафари без иллюзий и разочарований

Кения или Танзания: как выбрать первое сафари без иллюзий и разочарований

Когда речь заходит о первом африканском сафари, воображение сразу рисует одну и ту же картину: золотистая саванна до горизонта, силуэты жирафов на фоне заката, львы, лениво развалившиеся в тени акации, и уютный лодж, где утренний кофе подают под аккомпанемент далёкого рычания.

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