Вырастила дочь мужа от первого брака, а теперь она помочь не хочет: «У тебя свои дети есть, проси их!» – заявляет мачехе— …Из больницы ушла под расписку, не могла там уже! – рассказывает шестидесятилетняя Любовь Борисовна.