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Гражданочка

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Вырастила дочь мужа от первого брака, а теперь она помочь не хочет: «У тебя свои дети есть, проси их!» – заявляет мачехе

Вырастила дочь мужа от первого брака, а теперь она помочь не хочет: «У тебя свои дети есть, проси их!» – заявляет мачехе

Вырастила дочь мужа от первого брака, а теперь она помочь не хочет: «У тебя свои дети есть, проси их!» – заявляет мачехе— …Из больницы ушла под расписку, не могла там уже! – рассказывает шестидесятилетняя Любовь Борисовна.

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