Англичане нарываются на войну. Русские моряки намерены топить провокаторов

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаАнгличане нарываются на войну. Русские моряки намерены топить провокаторов Карибский кризис был на самом деле не таким, как сегодня описывают в прессе. Не о размене ядерными ударами шла речь.Вернуться к статье5021НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МинаковРоссия не злопамятная страна, но историки фиксируют все те пакости, которые сотворила эта " владычица морей" для неё ещё со времён правления царями. И лишь однажды эта монархия решилась помогать России, да и то лишь при угрозе собственного уничтожения от войны с Гитлером. Мерзкие снобы и подлые твари...Алексей ГоршковМне кажется, что исторически Россия и Великобритания - конкуренты друг другу.Не стоит напрягаться - кто "хороший",кто "плохой" - в конкурентной борьбе в ход с обоих сторон идут все средства! Не только "англичанка гадит",постоянно "гадим" и мы ей! Надо сказать,что гораздо изысканнее и тоньше,очередная "гадость" "англичанки" - Скрипали - вообще топорна! А мы - в пику Великобритании объявили "Вооружённый нейтралитет" во время борьбы её североамериканских владений за независимость,в результате чего образовались США! "Комар носу не подточит" - Великобритания продула,а Россию и упрекнуть-то не в чем! Поддержала Англия в ХIХ веке во время Гражданской войны в США южан - мы северян поддерживаем... И в советское время - сдаётся мне: не от какой-то особой любви к евреям мы поддержали создание государства Израиль,а опять-таки в пику Великобритании - земля этого государства была подмандатна англичанам...Но тем не менее,гораздо более грубая работа англичан,оказывается РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ ! Как это не прискорбно - ХХ век - век полной победы и гегемонии англосаксов - всех своих конкурентов они зачистили! ЧЕТЫРЕ империи из ПЯТИ европейских - Османская,Германская,Австро-Венгерская и Российская,были сметены Первой Мировой войной, осталась только Британская! Был у нас период относительной государственной самостоятельности под руководством Сталина - даже не с 1917 года (Октябрьскую,а уж - тем более Февральскую, революции лично я считаю "Цветными",направленными на бардак и в конечном счёте УНИЧТОЖЕНИЕ российской государственности) - а с 1929 года - провозглашения построения социализма в одной стране - и до 1953 года. Главное,в чём они пока нас превосходят - ПРОПАГАНДА ! Порят любую чушь - И ИМ ВЕРЯТ ! Надо у них учиться! Не стоит забывать о схожести развития России и Великобритании. Только эти страны в обозримом прошлом никем не завоёвывались (да,у нас было татаро-монгольское иго,но и у англичан было норманнское нашествие! Главное - обе страны их пережили,и сформировались ПОСЛЕ них) Даже периоды нестабильности и полураспада государств у нас почти совпали - XVII век! У нас - Смута,у них - кромвелевщина! Можно мне возразить,что не Великобритания,а США сейчас является нашим основным геополитическим соперником. Верно! Но меня не покидает чувство,что США не самостоятельное государство,а какой-то глубоко законспирированный великобританский проект! Больно уж слаженно они действуют! Что-то мне подсказывает,что в ответ на эту откровенную провокацию мы ОБЯЗАТЕЛЬНО "нагадим" англичанам - но не ТУПО так же - в Чёрном море,а ТОНКО И ОЧЕНЬ ВЕСОМО - усугубив её проблемы с Шотландией или Ирландией,с континентальной Европой,и т.д.! А уж США - часть ангосаксонского мира, можно вообще ЛЕГКО "озадачить" - взять в свои руки BLM - исторически же ещё с царских времён,не говоря уж о советских, Россия негров поддерживала!vasilij kostinвроде всё правильно,но британская империя ушла в историю.сейчас им бы шотландию не потерять,тогда развалится Великобритания.ну и да-сейчас во всем мире такая тенденция,что везде ищют руки Путина.запада так легче жить.Я так понимаю)Игорь КузнецовНаши действовали в соответствии с международным правом. Если Великобритания не признаёт Крым российским, почему они не оповестили Киев о проходе своего военного корабля в территориальных водах (если они так считают) Украины?ХШХариман ШифонскийОповестили они Куев. В том и замес.Игорь Кузнецов- Британский эсминец вошел в Черное море еще 18 июня. Он прибыл в порт Одессы вместе с фрегатом ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805. Ну ладно, военные учения. Но проход у побережья Крыма в Грузию, если Киев считает что это аннексированная территория Украины - никто не оповещал украинские власти.Андрей СулиминСтатья большая....но ни о чём. Просто перечисление фактов и домыслов. Выводов ноль.Игорь КузнецовДостаточно и того, что написано - англичане: "гораздо более подвержены разного рода рискам по морской части, чем мы". Явные провокации надо пресекать, другое дело как. Возможности есть - а вдруг мина времён ВОВ сдетонирует?игорь поляковТопить и не кок их мятных,они пересекли границу.Игорь КузнецовЭто было уже с Боингом, который наши сбили на Дальнем Востоке. Оказывается он просто "заблудился", сбился с курса и т.д. - В сентябре 1983 года авиация ПВО ДВО сбила Боинг-707 южнокорейских авиалиний. ... В западной прессе причина нарушения границ СССР на Дальнем Востоке «Боингом» рейса 007 объяснялась экспертами как результат ошибки при вводе данных в бортовой компьютер.ВладимирНу да конечно, а самолёты которые вышли на перехват они тоже не видели, наверно сбились по тому что ослепли и ничего не видели и не слышали.Игорь КузнецовМало ли летает самолётов во время проведения учений :-) "Топорно" они устроили провокацию. Может быть просто оценить нашу боеготовность и определить взаимодействие между ВМФ, ВКС и береговой охраной.Vladimir PlastininДело было ночью. Иллюминаторов не было видно. А где трупы пассажиров? Не нашли..Был разведчик, его и завалили.Игорь КошетовБоинг звезданули, вся нечисть повыла, повыла и умылась. И нам надо так же. Югославию стерли - УСПЕШНО, теперь они же и "виноваты", что бы мы не говорили. Надо было вовремя украину так же стереть, и вся нечисть бы повыла и утерлась. Сейчас поздно. Но вот расстрелять нарушителя границы - святое дело (вспомнибе боинг). Один потопить - остальные будув выть, но за границы не полезут. И воевать не будут, уже отвыкли. Разве что бросят в бой всяких хохлов с поляками и румынамиИгорь КузнецовТогда "вся нечисть повыла, повыла и умылась" так как понимали что возможны местные вооружённые конфликты, когда Союз можно измотать в гонке вооружений. Сейчас ситуация "на грани", Россия не будет сдерживаться после провокаций. Концепция изменилась - допускается первый ядерный удар. Так что надо осторожнее, в США это поняли.виктор матвеевСтатья ни о чем, лишь бы поговорить, выводы сплошная муть.Johann H246fnerАлександр БабинНи как не дойдёт до до этих тупоголовых-что в этой войне выиграет старушка Земля-станет свободной от человечков-если не слетит с орбиты.Елена Сикорова"А тенденция явно такова: Британия явно выскочила из-за спины американского хозяина и решила начать собственную охоту. Правда, зубов и когтей у неё на Россию откровенно мало, потому Лондон привычно для себя действует подлостью и наглостью. И вот сейчас, когда – возможно, после откровенного разговора президентов России и США в Женеве – Штаты отступились от Украины, Британия решила подхватить угрожающий России трезубец." Картина описана зеркально, все наоборот: у "американского хозяина" всегда был английский кукловод, у которого по законам современности истлевают ниточки. Поэтому приходится показывать свою личину (до истинного лика ещё есть прокладки). Странен многократно повторяемый по тексту вопрос: "И что нам делать?". Как говорят в народе : "С какой целью интересуетесь?"василий чадовА зачем статью переписывать?Natalija OsmininaВсе наоборот. "Англичанка" знает, что США, как гегемону приходит конец и решила использовать "полутруп" в своей борьбе за власть в мире и Европе частности. Создать провокацию, натравить силы НАТО на Россию и тем самым обескровить её, как потенциального другана Германии, на которую та хочет опереться в борьбе с англосаксами.ВЛвалерий лисицынБритты давно по сусалам не получали, до сих пор мнят себя владыками морей хотя давно превратились в воровскую малину где скрывается ворьё и прячет у них ворованные деньги. Надо было сразу подбить их лоханку в наших водах а потом на верёвку и в наш порт.ВИвиктор ивановвзять их посуду на абордажЛеонидМайдауны от радости из штанов выпрыгивают, как будто это хохлятский челн границу нашу пересекал...совсем обмельчал народец на Украине.Борис ВиленскийНадоели дипломатические мантры, надо показывать зубы и когти.Александр ИвановНаглы просто забыли, что чирикнуть не успеют и нет Наглии, хороший пример для НАТо будет!!Владимир СоколенкоОбосрались-обтекайте. Вот и всё. Коротко и ясно. Не стоило демагогию разводить на несколько страниц.Анатолий Селивановвырубить полностью РЭБ это корыто, а потом в виде оказания помощи оттранспортировать в наш порт-если будут орать, то вскрыть как консервную банку и забрать все оружие, которым они могли бы нам угрожать..................Ивантаранить.Natalija OsmininaТак в этом и есть их главная задача - спровоцировать Россию. И тем самым навлечь на неё очередной вой США и ЕС. России то пофиг по большому счету. Но тем самым Англия отрежет пути к новым дружеским отношениям России с Германией и странами первых скоростей - Австрией, Францией, чего они очень хотят. И это бы ничего, Россия проживет и без них... Но тем самым она сыграет на руку англосаксам. А те хотят ни много ни мало, как ослабить Германию и стать во главе Европы. А зачем России соперничать с Англией, на стороне которой будут приграничные с Россией страны - Польша и Прибалтика? Зачем ей враги на границе? Когда лучше задружиться с Германией и разделить между странами первых скоростей сферы влияния. Им - западную Европу, а себе - Восточную. Как и было до Перестройки, когда пошатнулся мировой баланс.ИванПопытки Грмании и Франции изображать "миролюбимые" движения навстречу России, не более чем их желание оставить Россию в сфере влияния на неё Европы,НЕ дать США и Китаю перехватить инициативу во влиянии на Россию. Пусть дерутся за Россию между собой, а не вместе с самой Россией.Natalija OsmininaЕстественно, кушать хочется всем))) Просто надо понимать, какие цели преследует сейчас Великобритания, если уж зашла речь о цели этой провокации.Игорь КузнецовИван, Вы правы. Страны ЕС после включения в эту структуру "бывших" республик СССР и стран бывшего Варшавского договора полностью попали под "деспотию" США. Если "старая Европа" ещё что-то хочет наладить, то это ей не дадут сделать, тем самым подталкивая Россию в сторону Китая. Хорошо бы наладить ещё отношения с Южной Кореей. А пока "сальдо торгового баланса России с Республикой Корея (Южной Кореей) в 2020 году сложилось положительное в размере 5 285 034 027 долл. США. По сравнению с 2019 годом положительное сальдо уменьшилось на 36,75% (3 070 324 236 долл. США)".Mikhail PerlovВерим, что такоетнамерение есть) оноо у каждого из нас! Да вот только мы таких заявлений слышали уже очень много! А турки сбили наш самолёт и всё... А мы имеем намерение!!! Очень страшно. Может уже хватит позориться?Стефан Михайлов ГърбузановЖдём коалиция Россия ,Иран ,Китай и..т.д ! РИК...?Игорь КузнецовНеявная коалиция есть, зачем всё переводить в договорные отношения, тем более в военный блок? Вспомните "Варшавский договор" - сколько СССР "вбухало" в страны этого блока... Торговля на взаимовыгодных принципах - всегда пожалуйста.Иван-Konstantin ПетровА почему бы неопознанной подводной атомной лодке не вынырнуть на минуточку в Ирландском море или возле острова Мэн? Почему бы не поддержать сеператисткие настроения в Шотландии и Ирландии озаботившись правами их человеков. Почему бы перестать свозить золото на Лондонскую биржу, почему бы не перестать скупать замки и дома на родине не дружественной нам страны? Почему бы- почему бы????? Да потому, что .................Ну, вы сами понимаете (тут не нормативная лексика, критика власти, клевета на первых лиц и их семьи, фейки и вбросы)Людмила СвириденкоНу раз надо, значит надо! Хорошее слово! Будем радовать!С1са 11. Напомню очень немногим известный факт: до того, как 1 мая 1960 года над Уралом был сбит американец Г.Пауэрс на высотном разведчике У-2 число индивидуальных и групповых нарушений советского воздушного пространства насчитывалось порядка 10000 (десяти тысяч) эпизодов. А вот сразу после этого эпизода - как отрезало, - очень единичные, на глубину не более 3-5 км. и силами всяких их "братьев по разуму" (это тех, кого не жалко).С1са 12. Надо давно понять: наши "партнеры" хорошо понимают только один язык - силу! Вина Горбачева и прочей либеральной сволочи вокруг власти заключается в том, что они продемонстрировали "западу" один важный факт - будучи у власти они никогда не пойдут на решительные меры по обузданию агрессии. Если для Гробачева сдача всего что можно и многого того, что нельзя была предопределена чертами личности - склизкого болтливого подкаблучника, то "команда" которая рулит нами последние 30 лет повязана с западом системно. Повязана их деньгами, недвижимостью, детьми, женами и любовницами не мыслящими себя без этих денег, недвижимости, заграничных бутиков и шопингов, без релаксов на лазурных берегах и вообще жизненных стандартов, которые как у Эллочки-людоедочки ориентированы целиком на западный журнал.С1са 13. Разговоры про то, каким образом очевидный фрик, сидящий премьером в GB мог подставить под термо-ядерную войну весь мир и себя головожо*ого придурка, в первую очередь и каким должен быть ответ - топить, обездвижить, захватить или послать на х*й следующий "подарок" надо вести во вторую очередь. В первую - поставить вопрос, кто находится у власти в РФ и насколько конфликт интересов этих персонажей мешает им проводить политику в интересах России, а не себя, любимых.С1са 14. Стратегия несимметричных ответов, которая принята у нас, конечно, приводит к неким результатам: обходные Северо-Южные потоки, Крымские мосты, прочие логистики минуя приболтов и прочих полоукропов, ответные квазисанкции, диктующие массированное импортозамещение и прочее вызывают уважение к долготерпению В.В.П. Но это имеет выраженные недостатки: 1. это долго, стратегические развороты занимают десятилетия 2. это дорого, и поиск необходимых ресурсов ведется в потреблении граждан, а не в карманах первой трех сотен олигархов. В условиях победившей революции потребления ни времени, ни терпения у публики может не хватить. Что будет после ВВП? Стратегический "партнер" с очевидностью ставит на пятую колонну и модное массовое потребительство молодежи (страсть к разрушению страны воимя кружевных трусов - черта совсем не только майданная). Но главное, - не просматривается ключевая идеологема движения вперед. Она есть у Китая (китайский социализм), есть у США (глобальный либерализм) - можно говорить об их неполноте, убогости, но они есть, а у нас национальной идеей до сего времени служит по факту зеленая бумажка с физиономией иностранного президента.Игорь КузнецовМогу с Вами согласится, преемник ВВП должен: 1. Не допускать к власти "денежных мешков", как было в 90-х. 2. Не допускать "сотрудничества" с иностранцами на основе договоров, таких как были "Соглашения о разделе продукции". 3. По возможности избегать прямого вооружённого столкновения. 4. Поддерживать взаимовыгодные отношения с КНР и Южной Кореей. 5. Понизить децильный коэффициент, хотя бы до показателя 10.С1са 1Могу дополнить для преемника ВВП:С1са 1Могу дополнить для преемника ВВП: 1. Национализация базовых отраслей (гр.А), или , по крайности доли гос. в них до 51%. 2. Формирование конкурентного рынка через реально антимонопольное (взамен нынешнего промонопольного) законодательство. 3. Деофшоризация экономики и разворот всех финансовых потоков внутрь страны. 4. Эффективная защита внутреннего рынка через таможенный протекционизм. 5. Отвязка финансовой политики от долларовой удавки и поддержание инвестиционной ставки на уровне 2-4%.AKAndrey KorolkevicА разве эффективное применение РЭБ не лучший вариант?На амерах ведь потренировались....Андрей Тихоновтопить! ну. якобы нарвался на немецкую мину времён войны..Анатолий АнатольевМОЧИТЬ сук, как делал УШАКОВ!!!!!!!Игорь КузнецовНо сначала - предупредить как положено по международному праву. Не поймут - тогда "мочить" или обездвиживать и конвоировать в Севастополь.Комментировать
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