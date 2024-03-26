Верните смертную казнь!

А давайте про смертную казнь поговорим, тем более что момент подходящий: на днях у меня состоялась небольшая дискуссия с одним нетакусем (по мотивам её мы и напишем этот постик), а намедни дорогой наш Дмитрий Анатольевич написал про задержанных террористов так: "Их надо убить? Надо.