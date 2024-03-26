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Верните смертную казнь!

А  давайте     про  смертную  казнь           поговорим,  тем  более  что  момент  подходящий:   на  днях  у  меня  состоялась    небольшая  дискуссия    с  одним  нетакусем  (по  мотивам  её  мы  и     напишем    этот  постик),  а  намедни  дорогой  наш    Дмитрий  Анатольевич  написал    про  задержанных  террористов  так: "Их надо убить? Надо.

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