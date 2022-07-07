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Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни

Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни

Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках специальной операции, которую Россия проводит на украинской территории, уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чечни.

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