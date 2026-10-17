SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS Ни один из семи претендентов на должность генерального секретаря ООН не получил одобрения от всех пяти постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето.
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