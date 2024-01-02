Практично и эстетично: как обыграть торцы шкафов

Боковая часть шкафа тоже может смотреться нескучно, если знать, как ее обыграть. Прямое предназначение шкафа — хранить там вещи, поэтому мало кто обращает внимание на его торцы.
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