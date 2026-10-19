Ozon с 1 декабря 2026 года введет ежемесячную плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказали Frank Media в пресс-службе компании.
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